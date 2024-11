Titelverdediger Roeselare en Menen nemen stevige optie op finale Beker van België

Dit weekend staan de heenwedstrijden in de Beker van België in het volleybal op het programma. Roeselare heeft als titelverdediger alvast een optie genomen op de finale met een 1-3-zege in Aalst. Menen deed hetzelfde na een tiebreak bij Haasrode-Leuven. Bij de vrouwen deden Asterix en Charleroi de beste zaak.