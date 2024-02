Het olympisch kwalificatietoernooi in Antwerpen: de Belgian Cats, hun tegenstanders en het uitzendschema

di 6 februari 2024 13:00

Het Sportpaleis in Antwerpen is deze week het decor voor een van de 4 kwalificatietoernooien voor het olympische basketbaltoernooi bij de vrouwen. In onze gids beantwoorden we al jouw prangende vragen over het olympisch kwalificatietoernooi, kortweg OKT.

Wat is het OKT?

De olympische kwalificatietoernooien zijn de laatste stap richting Olympische Spelen in Parijs. Dit weekend worden er, verspreid over 4 toernooien, 10 tickets voor Parijs 2024 uitgedeeld. Naast Antwerpen, waar de Belgian Cats actief zijn, zijn er nog OKT's in Xi'an (China), Belem (Brazilië) en Sopron (Hongarije). Op elk van de 4 kwalificatietoernooien is er een poule van 4 landen. Er komen dit weekend dus 16 landen in actie, al zijn 2 teams al zeker van hun olympisch ticket. Frankrijk als gastland en de VS als wereldkampioen zijn immers automatisch gekwalificeerd. Toch nemen zij deel aan het OKT. Team USA zit zelfs in de poule van de Belgian Cats. Na dit weekend kennen we alle 12 landen die mogen deelnemen aan het olympische basketbaltoernooi bij de vrouwen.

De Belgian Cats

Wanneer plaatst België zich?

Sporza focust uiteraard op het OKT in Antwerpen, met de Belgian Cats. Het toernooi gaat donderdag van start en eindigt op zondag. Alleen op zaterdag is er geen basketbal in het Sportpaleis. België komt 3 keer in actie in Antwerpen: donderdag tegen de Verenigde Staten, vrijdag tegen Senegal en zondag tegen Nigeria. Drie van de 4 landen in de poule gaan deze zomer naar Parijs, maar omdat Team USA als wereldkampioen al zeker is van zijn olympisch ticket, zijn er in Antwerpen dus nog maar 2 plaatsjes voor Parijs te verdelen. Met een plek in de top 3 plaatsen de Belgian Cats zich voor de tweede keer op een rij voor de Olympische Spelen, indien ook de VS zich in de top 3 nestelt. In het onwaarschijnlijke geval dat de Amerikaanse vrouwen laatste worden in hun poule, mag alleen de top 2 in Antwerpen samen met de VS naar Parijs.

olympisch kwalificatietoernooi in antwerpen wedstrijden Senegal Nigeria 08/02/24 18.15 uur Verenigde Staten België 08/02/24 20.45 uur Nigeria Verenigde Staten 09/02/24 18.15 uur België Senegal 09/02/24 20.45 uur België Nigeria 11/02/24 16.45 uur Senegal Verenigde Staten 11/02/24 19.15 uur stand W V +/- ptn 1. BELGIE 2. Nigeria 3. Senegal 4. Verenigde Staten In elk van de 4 kwalificatietoernooien plaatsen 3 landen zich voor de Olympische Spelen. In de poule van België is de VS als wereldkampioen al zeker van een ticket. De beste 2 landen naast Amerika mogen in deze groep dus naar Parijs 2024.

Wie zijn de tegenstanders van België?

De Belgian Cats nemen het in Antwerpen op tegen Nigeria, Senegal en de Verenigde Staten. Bij de tegenstanders is het voor de fans vooral uitkijken naar de Amerikaanse vrouwen, die het mondiale vrouwenbasketbal al jarenlang domineren. Team USA is de regerende wereldkampioen en ook de regerende olympische kampioen. De VS gaat komende zomer in Parijs voor zijn 8e olympische titel op een rij. Daarbij laten de Amerikanen niets aan het toeval over. Hoewel ze al zeker zijn van hun ticket komt de VS met een ijzersterk team naar Antwerpen. Bij de Amerikaanse vrouwen is het onder meer uitkijken naar Diana Taurasi, die algemeen beschouwd wordt als de beste speelster aller tijden. Maar ook naast Taurasi bulkt de ploeg van het talent, met kleppers als Breanna Stewart, Kelsey Plum of Sabrina Ionescu. Met Nigeria en Senegal komt ook de top 2 van het voorbije Afrikaanse kampioenschap naar Antwerpen. Nigeria kroonde zich vorig jaar voor de 6e keer tot Afrikaans kampioen, Senegal was de verliezende finalist. Op papier zouden de 2 Afrikaanse landen haalbare kaarten moeten zijn voor België, dat zelf 6e is op de wereldranglijst. Nigeria is de nummer 11 van de wereld, Senegal staat op de 20e plek van de FIBA-ranking. De VS is uiteraard de autoritaire nummer 1.

Diana Taurasi is de grote ster van Team USA.

Welke Cats doen er mee?

België rekent normaal gezien opnieuw op zijn Europese kampioenen: alle speelsters die vorig jaar het EK wonnen, zijn er opnieuw bij in de preselectie van 14 speelsters. In de ruime kern die zich voorbereid heeft op dit toernooi ook 2 jonkies die er vorige zomer niet bij waren op het EK: Nastja Claessens en Ine Joris. Of het Castors-duo dit keer wel mag blijven, weten we wanneer de bondscoach zijn definitieve selectie van 12 speelsters bekendmaakt.

Julie Allemand (Lyon)



Nastja Claessens (Braine)



Antonia Delaere (Avenida)



Serena-Lynn Geldof (Zaragoza)



Ine Joris (Braine)





Kyara Linskens (Montpellier)



Maxuella Lisowa-Mbaka (Villeneuve d'Ascq)

Becky Massey (Euskotren)

Billie Massey (Estudiantes)





Emma Meesseman (Fenerbahce)

Bethy Mununga (Villeneuve d'Asq)



Elise Ramette (Cadi La Seu)

Laure Résimont (Kangoeroes)

Julie Vanloo (Galatasaray)

Sporza zendt alle wedstrijden live uit

Geen tijd om naar het Sportpaleis af te zakken? Geen nood, want Sporza zendt alle wedstrijden van het OKT in Antwerpen live uit.



De matchen van de Belgian Cats zijn ook te bekijken op televisie, voor de andere wedstrijden bieden we een livestream aan op onze website of in de Sporza-app. Radioluisteraars kunnen ook terecht bij Radio 1 voor livecommentaar tijdens de Sporza-uitzendingen.