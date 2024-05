Bashir Abdi maakt volgende week rentree in Manchester: "Ik ga testen om te zien waar ik sta"

De eerste 5 maanden van het olympisch jaar waren er om snel te vergeten voor Bashir Abdi. In januari liep hij een stressfractuur op in de heup. Daardoor was hij enkele maanden out.

Ondertussen heeft Abdi de trainingen hervat en heeft hij zicht op zijn eerste wedstrijd van het jaar.

Dat wordt de Great Manchester Run, een straatwedstrijd van 10 kilometer. Hij kondigde het nieuws zelf aan op Instagram.

"De voorbije weken heb ik kunnen trainen op hoogte en ik voel me goed. Ik ga testen om te zien waar ik sta", aldus Abdi in een videoboodschap.

Na de wedstrijd in Manchester zal Abdi beslissen of hij zal deelnemen aan het EK halve marathon in Rome (9 juni).

Deze zomer mikt de Gentenaar opnieuw op een olympische medaille in Parijs. Drie jaar geleden pakte hij brons in Tokio.