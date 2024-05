Dag 1 WK judo: Belgen stranden in 2e ronde, Verstraeten out tegen nummer 1 van de wereld

Jorre Verstraeten (IJF-22) won in zijn eerste ronde nog van de Congolees Arnold Kisoka (IJF-69), maar moest vervolgens zijn meerdere erkennen in de Taiwanee Yung Wei Yang, nummer 1 van de wereld. Die pakte uit met een waza-ari, die hij nog net op de tatami inzette.



Amber Ryheul (IJF-30) kende een gelijkaardig WK. Ze had in de eerste ronde geen problemen met de Indiase Shraddha Kadubal Chopade (IJF-108). Tegen de Duitse Mascha Ballhaus (IJF-10) kon ze echter niet stunten.



In de categorie tot 48 kg kwamen 2 Belgische vrouwen op de tatami. Loïs Petit (IJF-49) was vrij in de eerste ronde en verloor in de tweede ronde van de Russische Sabina Giljazova (IJF-11).



Ellen Salens (IJF-46) opende met winst tegen de Turkmeense Koerbanaj Koerbanova (IJF-63) en ging vervolgens onderuit tegen de Japanse Watana Koga (IJF-9).