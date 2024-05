Matthias Casse mikt op 5e WK-medaille: "Maar mijn vormpiek ligt op de Spelen"

Matthias Casse heeft al 1 wereldtitel (2021) en 3 vicewereldtitels (2019, 2022, 2023) op zijn palmares en wil daar komende week in Abu Dhabi graag een vijfde WK-medaille bijdoen. "Maar alles is ondergeschikt aan het gegeven om olympisch kampioen te worden."

Matthias Casse (-81 kg) is het boegbeeld van de 12-koppige Belgische delegatie, die in de Mubadala Arena successen najaagt. De 27-jarige nummer 1 van de wereld wil er zich een laatste keer testen voor Parijs 2024.



Casse liet vorige maand het EK in Zagreb links liggen, omdat het niet in de planning paste. Het WK neemt hij er wel bij, ook al primeren de Spelen. "De hele voorbereiding staat in het teken van de Olympische Spelen", vertelde Casse voor zijn vertrek.



"Mijn vorm piekt nog niet. Het resultaat wordt dit keer iets minder belangrijk, ook al gaat het om een wereldkampioenschap en wil ik natuurlijk een zo goed mogelijke prestatie."



"De aandacht gaat in eerste instantie uit naar de Spelen en het gegeven om olympisch kampioen te worden."