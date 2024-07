Italiaanse wielrenner Matteo Moschetti loopt meerdere breuken op na aanrijding met vrachtwagen

Het ongeval van Matteo Moschetti vond plaats net buiten Milaan tijdens een trainingsrit. Hij werd aangereden door een vrachtwagen en werd met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis.



De Italiaanse sprinter bleef de hele tijd bij bewustzijn, maar de lichamelijke tol is zwaar. Moschetti zou zijn sleutelbeen en 2 nekwervels gebroken hebben. Daarnaast liep hij snijwonden in het gezicht op en zou er schade zijn aan zijn gezichtszenuwen.



Zijn ploeg Q36.5 Pro Cycling Team bevestigt het ongeval, maar zegt nog niets over de aard van zijn blessures. Zij zullen later nog met een update komen als er meer informatie is.



Moschetti was in volle voorbereiding op de Czech Tour, waar hij als een van de speerpunten van zijn ploeg zou uitgespeeld worden.



De Italiaan reed dit jaar al een paar mooie ereplaatsen bijeen. Zo werd hij 5e in de Brussels Cycling Classic en 6e in de Ronde van Limburg.