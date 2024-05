LIVE: VAR en Augusto helpen Cercle aan gelijkmaker tegen Union

Geen geschenkjes voor de vrienden

Ondanks de broederlijke band tussen de twee clubs zal Cercle Union morgen geen cadeaus geven.



Muslic, die eerder dit seizoen voor Union ging supporteren in de Europa League, gaf op zijn persconferentie duidelijk aan tot het gaatje te willen gaan voor een zo goed mogelijke eindklassering: "We hebben nog twee mooie wedstrijden in het vooruitzicht waarin we in beide op ons hoogste niveau zullen moeten acteren. Zondag ontmoeten we Union."



"Enkele weken terug speelden we daar een sterke wedstrijd. We zullen minstens hetzelfde moeten doen willen we het resultaat behalen dat we wensen. Vooral sterk zijn in elke linie en in wat we brengen. Maar Union blijft één van de beste ploegen in de competitie, zeker in de omschakeling. Samen met ons. Ik verwacht zondag alvast veel spektakel.”



“We maken tot dusver een mooie reis in deze competitie. We hebben nog twee wedstrijden te gaan om iets historisch te bereiken. Iedereen die maar iets met Cercle te maken heeft is tot dusver gelukkig met het seizoen. We zijn reeds zeker van plaats vijf, maar de ambitie is plus één, een stap verder te gaan. Om ons rechtstreeks voor Europa te kwalificeren moeten er de in de twee komende matchen punten gegrepen worden."



“De sfeer zit goed. Donderdag trokken we na de training met zijn allen op teambuilding, paintballen in Oostkamp. Met daarvoor de bekende barbecue onder leiding van bbq-chef Warleson. Iedereen heeft er echt van genoten. Zowel de spelers als de technische staf. Een bewijs dat de stemming zeer positief is, en waar we met zijn allen Cercle in het hart dragen."



"Er is samenhorigheid, broederschap en we houden van elkaar. Daarom is Cercle zo succesvol. Die energie is nodig, zodat we de laatste twee speeldagen in Champions’ Play-offs succesvol kunnen zijn. We staan nu vierde en willen kost wat kost die positie tot het einde behouden. Dat is de grootste uitdaging waar we voor gaan”, aldus Muslic