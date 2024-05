LIVE (vanaf 15u): Kan Max Verstappen Lando Norris wel afhouden in GP van Emilia-Romagna?

Na GP's in Azië, Australië en de Verenigde Staten is het F1-circus dit weekend voor het eerst dit jaar in Europa. Op het circuit van Imola vindt vandaag de GP van Emilia-Romagna plaats. Kan Max Verstappen zijn polepositie vasthouden? Of steken de McLaren's opnieuw stokken in de wielen? Volg het live met tekstupdates vanaf 15 uur.