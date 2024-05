Volgers zijn unaniem: "Manchester City pakt vandaag zijn 4e titel op een rij!"

zo 19 mei 2024 12:07

Of Kevin de Bruyne vandaag in actie komt, hangt af van zijn enkel.

Vandaag wordt op de laatste speeldag beslist wie kampioen van Engeland wordt. Als Manchester City thuis tegen West Ham even goed of beter presteert dan Arsenal tegen Everton, dan is de vierde Premier League-titel op een rij een feit. Volgens Tim Wielandt, commentator Engels voetbal, is dat meer dan waarschijnlijk.

"Iedereen z’n gevoel zegt dat Manchester City kampioen wordt, maar dat gevoel is er al weken, zoniet maanden, bij alle volgers van de Premier League", zegt Tim Wielandt. "Ze zijn in hun jaarlijkse flow gekomen en dan verliezen ze dus geen wedstrijd meer. Als de anderen, in dit geval Arsenal, dan steken laten vallen, weet je hoe laat het is aan het einde van het seizoen."



En de statistieken geven Wielandt uiteraard gelijk. Sinds zijn laatste gelijkspel tegen Arsenal op 31 maart heeft Manchester City 7 keer gewonnen in de competitie en 3,5 doelpunten gemiddeld per match gescoord. En passant plaatsten ze zich ten koste van Chelsea voor de finale van de FA Cup en werden ze door Real Madrid na strafschoppen uitgeschakeld in de Champions League, na twee gelijke spelen nota bene. "Die uitschakeling moet wel een mokerslag geweest zijn, maar hoe dit team de rug kan rechten en in die winning flow blijft, is opmerkelijk. Maar het gebeurt al jaren telkens opnieuw, dus het kan geen toeval zijn."

Zo'n titelmatch gaat altijd gepaard met stress en spanning en het heeft nog al een paar keer gespookt op de laatste speeldag in het Etihad Stadion. Tim Wielandt, watcher Engels voetbal

Maar onze voetbalcommentator is gepokt en gemazeld en weet maar al te goed dat het op de laatste speeldag nog kan spannen. "Zo'n titelmatch gaat altijd gepaard met stress en spanning en het heeft nog al een paar keer gespookt op de laatste speeldag in het Etihad Stadion." Dan denken we natuurlijk meteen terug aan de legendarische goal van Aguëro tegen QPR in de slotseconden van het seizoen 2011-2012. En amper 2 jaar geleden boog City een 0-2-achterstand tegen Aston Villa nog om naar 3-2-winst. "Maar uiteindelijk werd City wel telkens kampioen", zucht Wielandt. "En we moeten met 2 woorden spreken: stel dat Arsenal het haalt, dan zal dat ook verdiend zijn na een beresterk seizoen."

Pep Guardiola + KDB = SUCCES!

"Dit succes is te danken aan 1 persoon: Pep Guardiola."



Nog voor we de vraag kunnen stellen, waar dat onophoudelijke succes vandaan komt, is onze Premier League-watcher ons al voor. "De Spanjaard is een freak in het motiveren en het kneden van een team. Hij is zelf zó ambitieus en hij kan die ambitie en honger overbrengen op zijn groep. Week na week, jaar na jaar."



"Hij is in dat opzicht toch een beetje een loner: op zichzelf gekeerd en maniakaal met het spelletje bezig. Maar dat vraagt een enorme hoeveelheid energie en wanneer het op zal zijn, dan zal hij ermee stoppen."



"En hij heeft er eentje op het veld staan die juist hetzelfde als hij is." Kevin De Bruyne is ook zo’n maniak op het veld. Als het goed gaat, weergaloos en vrolijk. Als het minder gaat, razend kwaad op alles en iedereen, maar ook op zichzelf.

"Het is een genot voor een trainer als Guardiola om zo’n speler in zijn team te hebben die alles waarvoor hij zelf staat, perfect weet te vertalen op het veld, in de manier van spelen", mijmert Wielandt.

Er zijn natuurlijk de ontelbare assists en de knappe doelpunten, maar het belangrijkste wapen van De Bruyne is zijn voetbalbrein en zijn vernuft. En City heeft KDB wel degelijk gemist. In de periode waarin hij geblesseerd was, lieten ze veel punten liggen. Na zijn terugkeer in januari werd niet meer verloren. En ja, Rodri, Foden en ook Doku spelen een degelijk seizoen. En hoewel Haaland een minder seizoen draait, met amper 27 doelpunten in de competitie, mag je zijn impact nooit minimaliseren.

"Maar Pep Guardiola weet wel dat hij nooit nog zo’n speler als KDB zal hebben", concludeert Wielandt.



Waar stopt deze pletwals?