Mazarine Guilbert en dubbeltwee Andries-Vandenbussche stoten door naar halve finales op OKT roeien

De 22-jarige Guilbert werd op de Rotsee tweede in de tweede van drie kwalificatiereeksen. De top 3 plaatste zich voor de halve finales.



Het Gentse talent moest in 7'48"71 enkel de Ierse Sanita Puspure laten voorgaan. Haar halve finale is morgenvoormiddag. De A-finale, met 2 tickets voor de Spelen in Parijs, staat dinsdag om 12.58u gepland.



Vandenbussche en Andries, de wereld- en Europese kampioenen bij de beloften van 2022, werden 3e in de eerste van drie kwalificatiereeksen. Ook hier ging de top 3 door naar de halve finales. De Belgen finishten in 6'28"76.



Enkel de Zweden Jonas Richter en Hugo Nerud en de Moldaviërs Ivan Corsunov en Chirill Visotchi-Sestacov deden beter. In de dubbeltwee zijn er in de A-finale nog slechts 2 olympische tickets te verdienen. Die A-finale is dinsdag om 12.01u.