Belgisch roeitalent neemt onze reporter mee in haar boot (en wint dag later race): "Grote doel zijn de Spelen van LA"

Je moet roeien met de riemen die je hebt. Al kreeg de beloftevolle Mazarine Guilbert (21) er dankzij Sporza-reporter Mercedes nog twee extra stuks bij. Dit weekend doken ze samen (het kinderbad van) de Watersportbaan in voor een introductie. Eén dag later zou Guilbert de prestigieuze International Spring Regatta winnen: "Vorig jaar gaf me het vertrouwen dat ik bij de beste ter wereld ben."

Mazarine Guilbert is een straffe.

De ambitieuze Gentse combineert haar veelbelovende roeicarrière met studies criminologie. Zondag stond in Gent - haar hometown - met de International Spring Regatta een belangrijke afspraak op het programma.

Toch had Guilbert één dag eerder toch nog de tijd om Sporza-reporter Mercedes een introductie in het roeien te geven. Na een opwarming op de ergometer trokken ze samen in een dubbel op pad.

De belofte vertelt onder meer dat ze zich eind mei in theorie nog steeds kan kwalificeren voor de Olympische Spelen in Parijs, maar een must is dat allerminst.

"Want ik mik eigenlijk op de Spelen van 2028 in Los Angeles. En dit jaar op het WK onder 23 jaar."

Guilbert zou haar talent nog eens extra in de verf zetten door zondag de International Spring Regatta in stijl te winnen (zonder Mercedes achterin).