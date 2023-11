clock 22:15

22 uur 15. Met nog 23 seconden te spelen faalt Gajda niet vanaf de vrijworplijn en zo is het verschil opnieuw 7 punten. Bondscoach Meziane neemt weer een time-out, zodat de Belgen de bal in het aanvallende vak mogen ingeven. Zit er nog een mirakel in? Dan hebben de Cats in elk geval een snelle driepunter nodig. .