Belgian Cats bekampen straks Nigeria: een prestigeduel tussen de Europese en de Afrikaanse kampioen

Nigeria is straks de laatste tegenstander van de Belgian Cats op het olympisch kwalificatietoernooi in Antwerpen. De regerende Afrikaanse kampioen is net als België al zeker van zijn olympisch ticket. Voor de Cats wordt het vooral opletten voor de sterke Amy Okonkwo, een van de uitblinkers op dit OKT.

Ook in Antwerpen was Nigeria eerder deze week te sterk voor rivaal Senegal. Door die overwinning mogen de Nigeriaanse dames samen met de VS en België naar de Olympische Spelen.

Nigeria is de voorbije jaren Senegal voorbijgestoken als sterkste Afrikaanse basketballand bij de vrouwen. De Nigeriaanse dames wonnen de laatste 4 edities van het Afrikaanse kampioenschap. Drie keer deden ze dat door recordhouder Senegal te verslaan in de finale.

Nigeria is een fysiek sterke ploeg, met één grote uitblinker: forward Amy Okonkwo.

De geboren Amerikaanse was vorig jaar de ster van Afrobasket 2023, waar ze met een gemiddelde van 17,4 punten en 8,2 rebounds per wedstrijd haar team naar het goud dirigeerde. Okonkwo werd er weinig verrassend verkozen tot MVP van het toernooi.

In de zomer ruilde ze Maccabi Haifa voor de Franse eersteklasser Landerneau. Hoewel de club uit Bretagne momenteel laatste is in de competitie, blinkt Okonkwo er wekelijks uit met 16,8 punten en 6,6 rebounds per match.

Ook op het olympisch kwalificatietoernooi in Antwerpen scheert de 27-jarige forward hoge toppen. Met een gemiddelde van 15 punten en 6 rebounds over 2 wedstrijden is ze met voorsprong de beste speelster van haar team.

Als de Belgian Cats er straks in slagen om de vrouw in vorm bij Nigeria aan de praat te houden, zou een nieuwe Belgische overwinning geen probleem mogen zijn.