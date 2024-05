Wouter Vrancken en Genk gaan per direct uit elkaar, trainer heeft mondeling akkoord met KAA Gent

Wouter Vrancken is niet langer de trainer van Racing Genk. Hij verlaat per direct de club en zal zo de drie resterende wedstrijden in de Champions' Play-offs niet voor zijn rekening nemen. Morgen zou Vrancken - die een mondeling akkoord heeft met KAA Gent - afscheid nemen van de spelersgroep. Dat is bevestigd aan onze redactie.

Wouter Vrancken was sinds juli 2022 de trainer van KRC Genk. Vorig jaar miste hij op een haar na de titel bij de Limburgers, maar dit jaar waren er meer ups en downs.

Toch kon Vrancken plots weer hopen van de titel na een goede start in de Champions' Play-offs. Die droom werd in diggelen geslagen door de dubbele nederlaag tegen Club Brugge.

De afgelopen dagen werd de T1 almaar nadrukkelijker aan KAA Gent gelinkt. Nu heeft hij met de Oost-Vlamingen een mondeling akkoord bereikt om er vanaf volgend seizoen aan de slag te gaan.

Mocht Genk vierde worden in de play-offs, wat de positie is waar de ploeg nu vertoeft, zou Vrancken het team moeten leiden tegen zijn toekomstige werkgever in de strijd om het laatste Europese ticket. Een scenario dat beide partijen nu al vermeden hebben.

Morgen zou Vrancken afscheid nemen van de club en spelers en zal hij na twee jaar de deur achter zich dichttrekken in Limburg. "Racing Genk reageert voorlopig dat er nog niets officieel is en Vrancken vooralsnog trainer is van de club", luidt de reactie uit Genk.

Wie de drie laatste wedstrijden voor zijn rekening neemt, is voorlopig een vraagteken.