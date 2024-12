Heerlijke pass van Joshua Zirkzee zorgt voor genot in 90 Minutes: "Maar krijgt Amorim hem ook écht in het systeem?"

Is zijn avontuur bij Manchester United onder nieuwbakken trainer Ruben Amorim nu dan écht begonnen?

Joshua Zirkzee was in zijn eerste maanden in Engeland op zoek naar de goede vorm. Met 2 goals tegen Everton vorig weekend dikte hij zijn doelpuntentotaal dit seizoen alvast stevig aan. En dat in zijn eerste basisplaats sinds september.

Enkel op de openingsspeeldag tegen Fulham had Zirkzee het net al gevonden, goed voor amper één goal bij zijn nieuwe club. Onder Amorim lijkt de Nederlander zijn draai beter te vinden.

"Det passje bij de derde goal waarmee hij het open legt. Die controle en dan zo naar rechts tikken", bewondert Filip Joos in 90 Minutes.



"Als Amorim er iets op kan vinden om hem écht in het systeem te krijgen, heb je er een speciaal wapen bij. En dat zal ook voor Rashford beter zijn", denkt Sam Kerkhofs.