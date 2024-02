Bomvol Sportpaleis stuwt Belgian Cats ook naar ruime zege tegen Nigeria

De Belgian Cats hebben de Belgische fans in het Sportpaleis extra verwend in hun slotmatch van het olympisch kwalificatietoernooi in Antwerpen. Emma Meesseman en co waren een maatje te groot voor Nigeria: 78-61.

Na een ererondje in het Sportpaleis kan het vizier nu op Parijs. De Belgian Cats hebben deze week getoond dat ze daar een medaille mogen ambiëren. Op 19 maart wordt geloot voor de groepsfase van de Olympische Spelen en kennen we de tegenstanders van de Belgen.

Veel stond er vandaag niet meer op het spel in het Sportpaleis, want de olympische tickets waren vrijdag al uitgedeeld. Een match om de eer dus en wel eentje tussen de Europese en de Afrikaanse kampioen en dat in een alweer barstenvol Sportpaleis in Antwerpen.

Julie Vanloo zag hoe de dieselmotor een beetje tijd nodig had. "Maar in de tweede helft waren er toch klasseflitsen”, lachte ze. "Of er wat decompressie was? Dat kan. Het was vooral een intense week."

"Ik zou niet zeggen dat het slopend was, want deze week mocht voor mij eindeloos duren. Maar er waren wel heel veel emoties met onze fans, familie en vrienden. Dat is speciaal en lastig. Ik zou dit elke dag willen doen, maar ik moet er toch even van bekomen."

"Het was een van de beste weken uit mijn leven. De fans hebben mij en ons de drie beste dagen gegeven. Tegen de USA hebben we ook een statement gemaakt en de bank is klaar om belangrijke minuten te draaien. Dat is heel positief."

"Wij kennen onze rol", vulde Elise Ramette aan, een van die wisselopties. "We moeten energie brengen in de verdediging en we hebben getoond dat we er als ploeg staan. Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen."

Bondscoach Rachid Meziane roteerde deze week veel. "De jongeren hebben ervaring opgedaan en ze boeken vooruitgang. De Cats zijn niet alleen het heden, ook de toekomst."

"We zijn tevreden over dit toernooi. We onthouden veel positieve elementen en er is een goeie connectie. Die is deze week nog gegroeid. We mogen optimistisch zijn voor de toekomst."