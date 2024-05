Olympische vlam aangekomen op Franse bodem na spektakelshow in Marseille

Het olympische vuur brandt in Frankrijk. Aan boord van de historische driemaster Belem heeft de olympische vlam vandaag de Franse havenstad Marseille bereikt.

Na de traditionele ontsteking van de olympische vlam in de Tempel van Hera in Olympia heeft de vlam er al een lange tocht opzitten.



Vandaag kwam de fakkel met een zes uur durende maritieme show aan in de Franse havenstad Marseille. Aan boord van de historische driemaster Belem leverde dat knappe beelden op.

Voormalig olympisch zwemkampioen Florent Manaudou mocht de olympische vlam op Franse bodem brengen. Hij werd afgelost door atlete Nantenin Keïta, voormalig paralympisch kampioene op de 400 meter sprint. De Franse rapper Jul kreeg vervolgens de eer om het olympisch vuur in Marseille aan te steken.

De olympische vlam zal nu 79 dagen door Frankrijk reizen totdat die aankomt in Parijs voor de openingsceremonie op 26 juli.