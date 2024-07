Er is zelfs een kapsalon en een strandbar aan de Seine: kijk binnen in het "allerbeste olympische dorp ooit"

wo 24 juli 2024 06:34

Het atletendorp in Parijs begint stilaan vol te lopen. En ook wij mochten al een eerste kijkje nemen in de indrukwekkend site van 51 hectare, met 12 woontorens die plaats bieden voor 14.500 mensen. Van je haren laten knippen tot je nagels laten doen of iets drinken in een strandbar aan de Seine, voor elk wat wils. Neem een kijkje in het olympisch dorp in Parijs.

De beste atleten ter wereld verzamelen in het atletendorp in Parijs. En vervelen zullen ze zich niet. De olympiërs kunnen wandelen aan de oevers van de Seine, iets drinken in een strandbar of ontspannen in een gamezaal. "Fantastisch", vindt CEO van het BOIC Cédric Van Branteghem. "Er hangt een speciale sfeer. Iedereen leeft hier op straat. Het is echt een stad en ook heel mooi afgewerkt. Zeker ons Belgium House is fantastisch. De organisatie heeft een zeer goede zaak gedaan." Onze Belgische atleten verblijven in appartementen van vier of acht personen en slapen per twee op een kamer. "De fameuze kartonnen bedden zijn toch wel van goede kwaliteit. Hoofdkussens hebben we wel zelf voorzien, maar sommige atleten hebben hun eigen hoofdkussen bij. De kamer is sober, maar heel erg proper en perfect afgewerkt", meent Van Branteghem. Red Panther Michelle Struijk deelt die mening. "Het is echt prima. Het is een kleine kamer, maar met een lounge. Het is meer dan genoeg. We spenderen veel tijd buiten. Dus als de zon schijnt, komt het helemaal goed."

Dit is absoluut het beste olympische dorp ooit

Buiten zitten kan op het dakterras, waar de atleten een fantastisch uitzicht hebben over Parijs. In het atletendorp is er - logisch - een grote eethal en een fitnessruimte, maar voor de liefhebbers ook een kapper en zelfs een nagelstyliste. "Het is absoluut het beste dorp ooit", looft Van Branteghem. "Er is ook veel groen, wat belangrijk is voor het mentale welzijn van de atleten en om in een ontspannen sfeer te kunnen zitten. Het is echt wel een top olympisch dorp."

Het Belgium House in beeld: