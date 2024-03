Belgische architecte ontwierp deel van olympisch dorp in Parijs: "Dat er geen airco is? Zoveel te beter!"

vr 1 maart 2024 07:11

De organisatie van de komende Olympische Spelen heeft donderdag onder het goedkeurend oog van onder meer president Emmanuel Macron het olympisch dorp in Parijs voorgesteld. Ook de Belgische architecte Anne Mie Depuydt deelde in de bloemen, want de architecte ontwierp een groot deel van het project.

Vijf maanden voor de start van de 33e Olympische Spelen is in Parijs donderdag het fonkelnieuwe olympische dorp voorgesteld. Dat dorp moet komende zomer 14.000 olympische en 9.000 paralympische atleten en hun entourages huisvesten. Het werd neergepoot op 2,5 jaar tijd. Een huzarenstuk.

Ook de West-Vlaamse architecte en stedenbouwkundige Anne Mie Depuydt (59), al tientallen jaren actief in Frankrijk, mag heel wat pluimen op haar hoed steken. Onze landgenote coördineerde de aanbouw van een groot woongedeelte en leidde daarbij een team van vijf architectenbureaus.

"We zijn door de bouwheer destijds uitgenodigd om deel te nemen aan de aanbesteding voor de ontwikkeling van het olympisch dorp", vertelt Depuydt.

"Als architecte heb ik wel een zekere reputatie in Parijs, waar ik al veel grote projecten heb gecoördineerd. Dat heeft geholpen om uiteindelijk ook uitgekozen te worden."

Aangepast aan paralympiërs

De opdracht was niet min. "We moesten een sokkel neerpoten van 258 op 61 meter met twaalf woongebouwen en een kantoorgebouw", vertelt Depuydt. "Ik moest de krijtlijnen uitwerken en bewaken dat aan alle voorwaarden werd voldaan." "Zo moesten we 3000 bedden en 643 woningen behouden. Er waren ook een hoop ecologische richtlijnen. Zo is er bijvoorbeeld een gebouw waar we urine recupereren om er mest mee te maken. Het is een heel vooruitstrevend project. Alles is in houtconstructie gebouwd."

We moesten aan een soort gymnastiek doen om de vele complexiteiten met elkaar te verzoenen tot aangename woningen. Anne Mie Depuydt, architecte

Ook qua toegankelijkheid stonden Depuydt en co voor enkele stevige uitdagingen. "De gebouwen worden na de Spelen immers ook gebruikt voor de Paralympische Spelen, dus moesten alle wooneenheden aangepast zijn aan de paralympische atleten."

"Het was dan ook erg complex om aan het lastenboek te beantwoorden. Zo moesten alle hallen en gangen breed genoeg zijn en vereisten de badkamers ook specifieke afwerkingen. We moesten aan een soort gymnastiek doen om de vele complexiteiten met elkaar te verzoenen tot aangename woningen."

Bos van 220 bomen en daken voor de vogels

Het olympisch dorp is ten noorden van Parijs gebouwd in de wijken Saint-Denis en Saint-Ouen langs de Seine, op een vroegere industriële site van 52 hectare. Het gehele complex bevat 6000 woningen. En die moeten na de Spelen uiteraard nog dienst doen.

"Het dorp is in de eerste plaats dan ook een project voor de lokale bewoners. Het is niet gebouwd in functie van de atleten, maar als transformatieproject van een activiteitenbuurt naar een woonbuurt."

De rode draad doorheen het project: duurzaamheid. "Zo was het waterbeheer zeer belangrijk. Er is een groot hoogteverschil in het complex, daarom hebben we een bos aangelegd van 220 bomen dat het water gravitair moet opnemen. De daken zijn ook aangepast aan de vogelmigratie en er zijn ook nesten in de gevels geïntegreerd."

De gebouwen zijn voorzien op de voorspelde temperatuurstijging in Parijs, waar het tegen 2050 even warm zal zijn als vandaag in Sevilla Anne Mie Depuydt, architecte

"De gebouwen zijn dan weer geothermisch verwarmd (door aardwarmte, red.) en kunnen zo ook verfrist worden. Zo zijn ze voorzien op de voorspelde temperatuurstijging in Parijs, waar het tegen 2050 even warm zal zijn als vandaag in Sevilla. De gevels zijn ook voorzien van zonnewering."

Toch was er snel kritiek op de afwezigheid van airco in de gebouwen. "Maar zoveel te beter!", vindt Depuydt.

"Wij zetten namelijk in op natuurlijke ventilatie. Omdat de gebouwen loodrecht staan op de Seine kan de wind des te meer voor verfrissing zorgen. Op vlak van duurzaamheid staan ze op dit moment in Frankrijk een stap verder dan in België."

Complimenten van de president