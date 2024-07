IN BEELD - Olympisch dorp is klaar voor de atleten

De directeur van het olympisch dorp, Laurent Michaud, geeft zelf nog een woordje uitleg bij het dorp. "De grootste uitdaging is om de stromen in het dorp onder controle te houden. Er zullen 14.250 mensen verblijven, die allemaal hetzelfde ritme hebben. Ontbijten en dan trainen. Dat kan dit jaar ook in het dorp want we hebben hier trainingsfaciliteiten gebouwd."



Het olympisch dorp is een innovatief hoogstandje en werd gebouwd met oog op de toekomst. "Het vervoer bestaat vooral uit elektrische wagens, en er is ook infrastructuur tegen vervuiling. We hebben 8000 bomen geplant om groene zones te hebben en om de temperatuur tussen de gebouwen te limiteren."



Het olympisch dorp zal niet afgebroken worden na de Spelen. Integendeel, het is de bedoeling dat Franse burgers hier komen wonen. "We hebben 2700 nieuwe appartementen gebouwd, wat in deze regio nodig was. Vanaf 2025 kunnen hier dan ook meer dan 6000 mensen intrekken."