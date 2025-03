Bart Swings sluit Wereldbeker massastart af met valse noot en dondert nog uit top 3 van eindklassement

Vosté 6e op de kilometer

Op de 1.000 meter bij de mannen tekende Mathias Vosté wel voor een goed resultaat. De 30-jarige Belg finishte op de kilometer als zesde in 1'08"27. De Nederlander Jenning De Boo won voor eigen publiek in 1'07"45, Robbe Beelen werd in de B-groep 29e in 1'11"97. De Amerikaan Jordan Stolz was al zeker van de eindzege en kwam niet meer in actie op de kilometer in Heerenveen.



Isabelle Van Elst speelde met een negentiende en voorlaatste plaats in 1'17"61 een bijrol op de 1.000 meter bij de vrouwen, die gewonnen werd door de Nederlandse Jutta Leerdam. Fran Vanhoutte finishte in de B-groep als dertiende in 1'18"56, Sandrine Tas werd in de B-divisie op de 3.000 meter zesde in 4'09"65.