Van een lege Arenahal naar een vol Sportpaleis: de opmars van de Belgian Cats geïllustreerd in één foto

De Belgian Cats jagen vanavond hun olympische droom na in een vol Sportpaleis in Antwerpen. Het contrast met bijna 10 jaar geleden kon amper groter zijn.

Bijna 14.000 toeschouwers zullen er vanavond bij zijn om de Belgian Cats in een uitverkocht Sportpaleis aan te moedigen tegen grootmacht Amerika.



Trainen voor het olympisch kwalificatietoernooi doen de Belgische vrouwen deze week in de antieke, maar charmante Arenahal in Deurne, de voormalige thuisbasis van de Antwerp Giants.





Maar wat nu de trainingshal is, was bijna 10 jaar geleden nog gewoon de plek waar de Cats hun wedstrijden speelden. Van uitverkochte zalen was destijds nog lang geen sprake.



Een foto die teammanager Koen Umans deelde op sociale media, illustreert de opmars van de Belgian Cats: de Arenahal is in mei 2014 zo goed als leeg bij een oefenwedstrijd tegen Duitsland, een opwarmertje voor de kwalificaties van het EK 2015.



De Cats zouden dat EK destijds niet halen, bijna 10 jaar later zijn ze de regerende Europese kampioen.

Toen werd er gespeeld voor anderhalve man en een paardenkop, vanavond mogen ze dat doen in een tot de nok gevuld Sportpaleis.

Het kan verkeren.