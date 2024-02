Ann Wauters stelt Team USA voor: scorend vermogen, explosiviteit en zelfs iemand die Kobe Bryant kopieerde

"Kelsey Plum is iemand die heel graag scoort. Elk shot is voor haar ook een goed shot", weet Ann Wauters.

"Het is een speelster die niet heel groot is op de guardpositie, maar die wel keihard is, zodat je niet veel zwakheden in haar spel zult vinden. Een mooie speelster, met ook een heel doeltreffende driepunter."

"Plum is ook wel een speelster die tot de verbeelding spreekt. In het kampioenenteam van de Las Vegas Aces is zij een bepalende factor als shooting guard en ook een beetje als point guard."

"Net als Plum zie ik haar niet echt als een point guard. Zij is echt iemand die heel graag scoort. In die rol is ze op haar best."

"Sabrina Ionescu is een van de opkomende talenten, voorlopig nog met wisselend succes. Met New York kon ze nog geen kampioen worden, al zit dat er wel wat aan te komen. En daar heeft zij natuurlijk ook een belangrijke rol in", vertelt Ann Wauters.

"Haar zwakte is misschien eerder in verdediging. In haar laterale bewegingen is zij niet de meest explosieve speelster. Daar kunnen de Belgian Cats mogelijk wel op inspelen."

"Met Breanna Stewart speelt ze al bij New York, dus die connectie is er al. Dat zal misschien wel helpen om die connectie ook te zien bij Team USA."

"Kahleah is nu op een punt gekomen in haar carrière dat ze aan het doorgroeien is tot een echte ster. Bij haar is dat allemaal wat geleidelijk gekomen. In Chicago had zij een gigantische rol, maar bij Team USA zal ze haar rol moeten bewijzen en die heeft ze zeker."

"Voor Kahleah Copper is het haar droom om naar de Olympische Spelen te gaan. Ik gun het haar ook van harte, want ze verdient dat echt", zegt Ann Wauters, die nog met Copper samenwerkte bij Chicago Sky.

"Zoals iedereen in die ploeg is zij ongelooflijk competitief. Ze is heel explosief en heel atletisch. In transitie kan ze voor heel veel problemen zorgen, daar is ze in mijn ogen op haar best."



"Het is een heel mooie speelster, die steeds completer aan het worden is. Ook in verdediging geeft ze je enorm veel "effort". Dat is niet te onderschatten. Als role player binnen Team USA kan zij echt wel voor een versnelling zorgen in de minuten die ze zal krijgen."