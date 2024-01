Sabrina vs. Stephen: driepunterfenomenen Ionescu en Curry gaan in duel tijdens NBA All-Star Weekend

wo 31 januari 2024 08:42

Het wordt een duel waar basketbalfans nu al reikhalzend naar uitkijken: scherpschutters Sabrina Ionescu en Stephen Curry zullen het binnenkort tegen elkaar opnemen in een driepuntercontest tijdens het All-Star Weekend in de NBA. De opbrengst van de clash tussen de twee bommenwerpers gaat naar het goede doel. "Het wordt fantastisch", aldus Curry

Aan de ene kant: Stephen Curry, met voorsprong de beste shotter in de NBA-geschiedenis. Tweevoudig winnaar van de Three-Point Contest tijdens het All-Star Weekend. Niemand gooide ooit al meer driepunters binnen in de NBA.



Aan de andere kant: Sabrina Ionescu, scherpschutter van beroep. Maakte vorig seizoen de meeste driepunters in de WNBA en kroonde zich op het WNBA All-Star Weekend tot Three-Point Champion door liefst 25 van haar 27 binnen te knallen, een record. En als die twee tenoren het nu eens tegen elkaar opnemen in een rechtstreeks duel? Meteen na haar overwinning vorig jaar daagde Ionescu Curry al lachend uit op sociale media. "Shootout, Stephen?" Curry lichtte vorige week al een tipje van de sluier dat het duel er zat aan te komen. "Ik denk dat ik haar maar eens moet uitdagen. Dat wordt vet", verklapte hij tegen ploegmaat Brandin Podziemski.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Het antwoord van Ionescu, spelverdeelster bij New York Liberty, liet niet lang op zich wachten. "Let's get it! We zien elkaar aan de driepuntlijn", reageerde de 26-jarige Amerikaanse op social media. Basketbalfans begonnen dan al te watertanden en zullen binnenkort ook effectief op hun wenken bediend worden. Op 17 februari zullen Curry en Ionescu tijdens het All-Star Weekend in NBA in een rechtstreeks duel uitmaken wie nu de beste driepuntschutter is. Curry zal shotten vanaf de NBA-driepuntlijn en met NBA-ballen, Ionescu met WNBA-ballen en vanaf de WNBA-driepuntlijn, die iets dichter bij de ring ligt. Maar zelfs dat laatste hoeft niet voor Ionescu, die al boordevol zelfvertrouwen liet weten: "Ik shot wel vanaf de NBA-driepuntlijn."

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De inzet van de clash is natuurlijk vooral de eer, maar ook veel centen. Per gescoorde driepunter gaat er immers een aardig bedrag naar het goede doel. Curry en Ionescu hebben elk hun eigen liefdadigheidsstichting. Stever Kerr, coach van Curry bij Golden State, heeft er nu al zin in. "Steph en Sabrina kunnen het goed met elkaar vinden. Iedereen hier houdt van haar en supportert voor haar. Het wordt leuk om hen tegen elkaar te zien shotten." Ook Curry zelf is nu al enthousiast: "Het wordt "the coolest thing ever". Ik hou van de strijd en van haar zelfvertrouwen. We willen allebei heel graag winnen. De fans zullen ervan houden. Het wordt fantastisch."

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.