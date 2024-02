De voorbereiding van de Cats op de Spelen: "Vanloo die naar de WNBA gaat, zien we niet als iets negatiefs"

di 13 februari 2024 13:28

Na de euforie van de olympische kwalificatie staat het vizier van de Belgian Cats nu vol op Parijs. Hoe zien de komende weken en maanden eruit voor Emma Meesseman en co? Sportief manager Sven Van Camp schetst de aanloop naar de Olympische Spelen, waarvoor het meeste huiswerk al gemaakt is.

Na 3 fantastische basketbalavonden in het Sportpaleis zijn de Belgian Cats inmiddels weer uitgezwermd over Europa. De focus van de speelsters ligt nu voor enkele maanden opnieuw bij hun club.



"Wij laten hen nu met rust, al is er natuurlijk wel een flow van informatie", vertelt Sven Van Camp aan Sporza. Afhankelijk van de verschillende competities waarin de Cats actief zijn, worden de speelsters ergens half mei weer bij de nationale ploeg verwacht. "Maar ze hebben natuurlijk eerst nog recht op vakantie. De voorbereiding op Parijs begint half mei, maar dat zal een opbouw in fases zijn. We starten met een zeer ruime voorselectie, waarbij in eerste instantie ook een aantal van onze beloftevolle jongeren zal kunnen aanpikken."

De voorbereiding start half mei met een heel ruime voorselectie, waarbij ook een aantal beloftevolle jongeren zal aanpikken. Sven Van Camp

In de aanloop naar de Olympische Spelen staan uiteraard ook enkele oefeninterlands op het programma. De grote lijnen van die campagne liggen al een poosje vast. "Dat is wel een leuke puzzel om te leggen, ook al zijn er veel zaken om rekening mee te houden", zegt Van Camp. Ook de loting voor Parijs 2024, op 19 maart, speelt daarin een rol. "Ons oefenschema zal tegen dan al vrij duidelijk zijn, maar ik verwacht dat de loting daarin toch nog wat zal spelen." "Maar je kunt bij zo'n puzzel niet wachten op de groepsindeling. Het kransje landen dat interessant is om tegen te spelen, is heel beperkt. We werken op dat vlak goed samen met landen als Canada, Frankrijk, Spanje en Servië. Dat zullen we de komende weken finaliseren."

Dat Julie Vanloo er niet vanaf de start zal bij zijn, zien we niet als iets negatiefs. Sven Van Camp