"Vervelend en ongelukkig": Hein Vanhaezebrouck ontstemd over gang van zaken rond opvolger Wouter Vrancken

Deze week raakte bekend dat Wouter Vrancken per direct stopt bij Racing Genk. Om Hein Vanhaezebrouck op te volgen bij AA Gent, zo was toen al duidelijk, ook al wordt dat officieel nog niet gecommuniceerd. Vanhaezebrouck vindt het jammer dat zijn afscheid bij Gent door deze affaire overschaduwd dreigt te worden, ook sportief.

Dat Hein Vanhaezebrouck na dit seizoen AA Gent zal verlaten, was al een tijdje een publiek geheim. Dat Wouter Vrancken hem zal opvolgen, komt sinds deze week in diezelfde map van publieke geheimen.



Vrancken stapte nog voor het einde van het seizoen op, omdat er mogelijk een belangenconflict is als Genk straks tegen Gent in de Europese barrages zou moeten spelen. Maar volgens Vanhaezebrouck is het kwaad al geschied.

"Vervelend en ongelukkig." Die woorden herhaalde Vanhaezebrouck meermaals tijdens de persconferentie. "Ze zijn dan ook veelzeggend en allesomvattend."

"Ik vind het vervelend, omdat het tot gevolg heeft dat jullie daar dan vragen over gaan stellen."

"Het is ongelukkig, omdat we hierdoor misschien in onze eigen vingers snijden. Dit nieuws creëert immers een effect bij een mogelijk potentiële tegenstander (Gent dus, red). Dat was totaal niet nodig."