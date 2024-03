De wedergeboorte van Lotto-Dstny verklaard: dankzij een stijlbreuk en een Waalse witte merel

wo 6 maart 2024 06:25

Het sprookje van het lelijke eendje en de sierlijke zwaan is misschien iets te fel geformuleerd, maar de metamorfose die Lotto-Dstny heeft ondergaan, dwingt lof af. Hoe heeft de Belgische ploeg zichzelf de voorbije jaren nieuw leven ingeblazen? Het verhaal van een goudklomp en een breuk met het ancien regime.

Een donderslag bij heldere hemel was het uiteraard niet. Eind 2022 tuimelde Lotto-Soudal uit de WorldTour. De degradatie kwam er na een cyclus van 3 jaar waarbij de Lotto-ploeg zich in slaap had laten wiegen, al was de neerwaarste curve al veel eerder ingezet. Het tijdperk Marc Sergeant-Herman Frison was afgesloten, maar ook John Lelangue was er niet in geslaagd om de ploeg te reanimeren. Integendeel: de klad zat er helemaal in, de tijd was er blijven stilstaan. Sponsor Soudal maakte de gevoelige overstap naar Quick Step en de terugkeer van Philippe Gilbert naar het oude nest had enkel een wurgcontract opgeleverd waar vooral de ploeg te weinig de vruchten van had kunnen plukken.

Onder John Lelangue - hier met Philippe Gilbert - reed Lotto-Soudal de afgrond in.

Enkel een optimist als Victor Campenaerts wilde niet weten van een doemscenario. "Wie zou het merken als we uit de WorldTour vallen? Iedereen zal zich uiteindelijk afvragen: wat is er nu veranderd?", verklaarde hij in de zomer van 2022, nog voor het doek was gevallen. Begin 2023 was er inderdaad in se niet veel gewijzigd. Voor de belangrijkste koersen had de Belgische ploeg startrecht verworven, maar had ze niet de last van startplicht. Ze konden een overgangsjaar à la tête du client uitstippelen. Lastige koersen zoals de Giro en het Baskenland werden geskipt, omdat de ploeg zichzelf er kansloos achtte. Focus op je sterke punten, verspil niet te veel zinloze energie. Geduld werd een handvat, de kaart van de jongeren werd resoluut getrokken.

Het virus Campenaerts

Naar het voorbeeld van Alpecin-Deceuninck en met Dstny als nieuwe partner kon Lotto - Dstny zich dus herbronnen. Dat proces kreeg met Arnaud De Lie een deeltjesversneller. In 2022 - toen nog met Soudal op zijn borst - had De Lie zich al als een messias gepresenteerd. Hij bleek een geschenk uit de hemel. De nuchtere Waalse boerenzoon negeerde aanvankelijk de grote afspraken en verzamelde een sloot punten in koersen net onder het allerhoogste niveau. Zijn monsteroogst kwam te laat om Lotto nog in de WorldTour te handhaven, maar de kentering was ingezet.

Milan Menten overlegt met hoofdtrainer Jeroen Dingemans.

De Lie werd hét uithangbord van de renaissance, de wedergeboorte die eind 2022 versterkt werd door het stopzetten van de samenwerking met EnergyLab. Lotto-Dstny nam voltijdse trainers in dienst en Jeroen Dingemans werd aangesteld tot hoofdtrainer. Tabula rasa als het ware.

Dingemans was geen nobele onbekende voor de ploeg. Hij had al jaren samengewerkt met onder meer Florian Vermeersch en Cedric Beullens. De Lie en Dingemans sloegen snel de handen in elkaar en sleutelden onder meer aan de positie van de jonge stier. "Arnaud heeft nog altijd een werkmansstijl op zijn fiets, maar zijn positie is wel symmetrisch geworden", legde Dingemans de evolutie uit in de seizoensgids van Knack.

Victor Campenaerts is hyperprofessioneel. Voor Arnaud De Lie werkt hij besmettelijk. hoofdtrainer Jeroen Dingemans

De Lie ging aan de slag met de voorgeschreven stabilisatie-oefeningen en vond met Campenaerts de ideale leermeester en motivator. "Victor is hyperprofessioneel en voor Arnaud is dat besmettelijk." De Lie liet het werk op zijn Waalse boerderij meermaals liggen voor een verblijf in de herberg van Campenaerts in de Vlaamse Ardennen om aan zijn parcourskennis te sleutelen en er de kneepjes van het vak te leren. Ook afgelopen winter ging De Lie op logement bij zijn mentor, die maandenlang bivakkeerde in Spanje. Niet alleen Campenaerts en Dingemans hadden een positieve invloed op de ontwikkeling van De Lie, Lotto-Dstny maakte bij alle performancefacetten een kwantumsprong. Met Britt Lambrecht - zus van de betreurde Bjorg - werd een diëtiste ingeschakeld. "De ploeg heeft op voedingsvlak dankzij haar een grote stap vooruit gezet. Arnaud heeft mee die stap gezet en volgt de adviezen van Britt tot op de komma."

Hoogtestages

Weg met de oude stempel in de omkadering, De Lie als katalysator en een offensieve en agressieve koersstijl: Lotto-Dstny schudde vliegensvlug het doffe imago van zich af en kreeg een sexy facelift. De update van het wielerhandboek werd eindelijk uitgevoerd. Beter laat dan nooit. Al ging de gedaantewisseling ook gepaard met de nodige ups en downs. Geldschieter Dstny mopperde af en toe, de soap met Caleb Ewan in de Tour was een negatieve uitschieter. CEO Stéphane Heulot - een deus ex machina bij zijn aanstelling begin 2023 - ontketende een verbale oorlog die zou uitmonden in een onvermijdelijke scheiding, maar het sierde de Fransman dat hij het groepsbelang liet primeren boven de potentiële punten van de pocketsprinter.

De tandem Stéphane Heulot-Kurt Van de Wouwer heeft Lotto-Dstny net op tijd weer op de kaart gezet.

De exit van de dure Ewan schonk Lotto-Dstny ook budgettaire ruimte. De Australiër is wellicht de laatste peperdure vogel van "het oude Lotto" geweest. Die vrijgekomen centen worden efficiënt geïnvesteerd in onder meer hoogtestages, waarbij ook een beroep wordt gedaan op de expertise van de Universiteit van Gent. De hoogtetrainingen worden vaker en vooral efficiënter ingepland. Ook bij De Lie, die 2024 daardoor anders zou aanpakken en aanvatten.

We moeten mee met het moderne wielrennen. Dat vraagt om investeringen, dat vereist een andere aanpak. ploegleider Nikolas Maes

De signalen vlak voor de Omloop waren nochtans onheilspellend - hadden De Lie en de techische staf niet gezondigd tegen de basisbeginselen van trainen op hoogte? Maar De Lie gaf met een keurige Omloop een duidelijk antwoord.

"Ook wij weten niet of dit de beste aanloop is naar het voorjaar”, gaf ploegleider Nikolas Maes bij Het Nieuwsblad toe. “Maar Arnaud is nog jong en dus vonden we het opportuun om het te proberen." "Of dit de juiste aanpak was, is een analyse die we pas na het voorjaar kunnen maken. Maar we moeten mee met het moderne wielrennen. Dat vraagt om investeringen, dat vereist een andere aanpak." "Gaan we het volgend jaar opnieuw zo doen? Misschien wel, misschien niet. Maar ik heb gezien dat Arnaud in orde is, dat is voor mij het belangrijkste.”

Eigen appartement op Tenerife

Meesurfen op de golven van het moderne wielrennen, dat is een levensles die Lennert Van Eetvelt (21) en Maxim Van Gils (24) al snel begrepen hadden. Met een gezonde dosis lef. Ondanks hun jonge leeftijd weten ze duivels goed wat ze willen en ze durven die ambitie ook uit te spreken. "Ik ga voor de top 5", vertelde Van Gils voor de Strade Bianche, waarin hij 3e werd. Woorden én daden. Van Eetvelt imponeerde in de UAE Tour. Niet alleen met zijn splijtende aanval, ook met zijn koerstactiek (denk aan de gewonnen seconden bij een tussensprint) en zijn professionele ingesteldheid. Ploegleider Mario Aerts: "Lennert bestudeert heel veel op eigen houtje. Hij is superprofessioneel. Geen moeilijke jongen, wel iemand die iedereen doet nadenken." Van Eetvelt investeert ook eigenhandig in zijn carrière. Zo overwintert hij op Tenerife, waar hij met William Junior Lecerf een appartement huurt om er in ideale omstandigheden te kunnen trainen.

Diamantjes De Lie, Van Eetvelt en Van Gils moeten de kar de komende jaren trekken en als opleidingsproduct geven ze het goeie voorbeeld. Met hun moderne en professionele mindset vormen ze een inspiratiebron. Samen met mentor Kurt Van de Wouwer, misschien wel de belangrijkste schakel in de wederopstanding, zijn ze doorgegroeid naar het hoogste podium. "Het is ook goed dat andere jeugdrenners dit zien, dat ze niet meteen verblind worden. Ze kunnen ook bij ons schitteren", beseft Aerts. De eigen kweekvijver vormt de goudmijn.

Het is goed dat onze jongeren prestaties zoals die van Van Eetvelt en Van Gils zien. Ze kunnen dus ook bij ons schitteren. ploegleider Mario Aerts

Al is er nog een haakje. Met zijn gezond boerenverstand legde De Lie vorig jaar al enkele aanbiedingen naast zich neer en brak hij zijn contract open.

Er was - niet voor het eerst - interesse van Patrick Lefevere. Vertelde De Lie in de podcast Live Slow, Ride Fast: "Patrick had een mooi project, maar het probleem is dat ik bij Lotto heel veel vertrouwde mannen heb. Het is er een andere structuur en ik ben ook nog jong." "Bij Quick-Step is Remco Evenepoel er ook, de sfeer is er anders. Het project van Soudal-Quick Step was niet mooier dan dat van Lotto."

Lachen en grappen

Lotto-Dstny laat zich voorlopig dus niet op dezelfde fout betrappen zoals bij Wout van Aert jaren geleden. Dat hij hét Belgische talent niet had kunnen strikken, werd de toenmalige CEO Paul De Geyter zwaar aangerekend. De Lie ligt vast tot 2026, Van Eetvelt en Van Gils zijn einde contract. De onderhandelingen zijn aan de gang en zouden constructief verlopen. Er zullen nog altijd groeipijnen zijn, maar Lotto-Dstny heeft de juiste formule gevonden om de ruwe diamanten te polijsten en met de juiste mindset te prikkelen. Eerder stimulerend dan dwangmatig. Het schept een gezond klimaat waarvan ook de anciens zoals Thomas De Gendt kunnen genieten. "Ik merkte 2 jaar geleden al hoe er een andere vibe rondgaat. Met Arnaud De Lie hebben we iemand die heel veel kan winnen en met hem in de selectie, doe je nog meer je best." "Arnaud is een van de toekomstige grote mannen in België en het algemene niveau in de ploeg gaat omhoog. Er is meer vriendschap en sfeer." "Enkele jaren geleden was dat wat minder. Toen was iedereen wat triest na de koers in de bus, nu is het lachen en grappen uithalen. Je hebt zin om naar de koers te gaan." Die goesting uit zich in resultaten. En eind 2025 in een terugkeer naar de WorldTour?