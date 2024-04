FOTO - Inter viert zijn 20e titel in de straten van Milaan

Vandaag staat alles bij Inter Milaan in het teken van de titelviering. Maandag in de derby tegen Milan was de 20e titel een feit. De 2-0-zege tegen Torino vanmiddag, begonnen met vuurwerk en confetti, was een fijne opwarmer voor de festiviteiten later vandaag. In de vooravond trekt de selectie met een open bus door de straten van Milaan richting de Dom. Duizenden tifosi vieren mee. Enkele sfeerbeelden.