PSV-uitblinker opvallend openhartig: "Misschien moet ik dit niet zeggen, maar ik kan niet eens blij zijn"

ma 2 december 2024 06:18

Na 2 goals en een assist zouden velen met hun vreugde geen blijf weten. Dat was zondagmiddag anders bij Guus Til. De uitblinker tijdens de zoveelste demonstratie van PSV toonde zich na afloop opvallend openhartig in een interview. "Ik wil blijheid uitstralen, maar dat lukt me gewoon even niet."

PSV blijft door de Eredivisie wervelen. Door de klinkende 2-5-zege op bezoek bij Utrecht pronken de Eindhovenaren onbedreigd bovenaan met 39 op 42 én nu al vijftig gescoorde goals. Gisterenmiddag zorgde Guus Til op geweldige wijze voor het 'mijlpaaldoelpunt' door van ver in de winkelhaak te knallen. Eerder had de middenvelder zich ook al beslissend getoond met een treffer en een assist - ondanks een flauwe prestatie voor rust.

Alleen vierde Til zijn wereldgoal opvallend sereen, ook achteraf kon er amper een glimlach af. Iets wat ook de presentatoren van de Nederlandse rechtenhouder ESPN niet was ontgaan. "Ben je niet tevreden?", vroegen ze op de man af. Er volgde een openhartige reactie die niemand zag komen. "Voor het team wel - we hebben goed gevoetbald", begon Til. "Maar het lukte niet vandaag, ook al had ik twee goals." "Weet je wat het is? De laatste tijd heb ik geen vuur meer. Misschien moet ik dit hier niet zeggen, maar ik kan niet eens meer blij zijn na een goal. Ik sta zo neutraal op het veld. Hoe het komt? Dat weet ik niet. Ik loop er een beetje verloren bij, dat kan ik niet plaatsen."

Mijn goal? Het was meer frustratie en dat wil ik niet. Guus Til

"Ik loop op het veld, maar ik voel het op het moment niet", ging Til nog even verder. "Ik kan niet eens juichen, bij wijze van spreken. Ik wil wel, maar het lukt me gewoon niet. Mijn goal? Het was meer frustratie en dat wil ik niet. Ik wil blijheid uitstralen, want ik ben zo. Maar dat lukt me gewoon even niet."

Het ontwapenende gesprek met de 6-voudig international werd al snel hét gespreksonderwerp na afloop. Op sociale media regende het lof voor Til omdat hij zo open over zijn mentale worstelingen sprak. Alleen wist niemand echt goed wat er achter zijn woorden schuilde. PSV-trainer Peter Bosz bleef achteraf vaag: "Ik snap heel goed dat er vragen over zijn, omdat Guus er zelf over sprak", aldus de coach. "Ik ben er ook wel bekend mee, maar ik vind niet dat het aan mij is er iets over te zeggen. Ik wil dit gewoon echt bij Guus laten. Het is iets tussen hem en de club en ik vind het aan de speler zelf er meer over te vertellen. Het betreft natuurlijk vooral Guus zelf, als hij er iets over wil zeggen, vind ik dat prima."