Voormalig Kroatisch international Nikola Pokrivac (39) sterft in auto-ongeluk

Tragisch nieuws vanuit Kroatië: bij een auto-ongeluk in Karlovac is ex-international Nikola Pokrivac om het leven gekomen. Pokrivac speelde 15 keer voor de Kroatische nationale ploeg, onder meer op het EK van 2008.

Nikola Pokrivac was als verdedigende middenvelder een typische stille kracht op het veld. Met Dinamo Zagreb werd hij 3 keer kampioen van Kroatië, het leverde hem in 2008 een transfer naar Monaco op.



Pokrivac schopte het rond die periode ook tot de Kroatische nationale ploeg. Hij speelde er aan de zijde van onder meer Luka Modric, Ivan Rakitic en Ivica Olic. Op het EK van 2008 speelde hij tegen Polen zijn enige wedstrijd op een eindronde.



Na 2010 ging zijn carrière wat bergaf, tot hij in 2015 plots een klap moest verwerken. Er werd lymfeklierkanker bij hem vastgesteld. Tot drie keer toe moest hij deze vreselijke ziekte het hoofd bieden.



Op zijn 39e was Pokrivac nog altijd actief als voetballer, op een lager niveau in Kroatië.

Pokrivac kwam met enkele ploegmaats van de training terug toen het noodlot toesloeg. Bij het ongeluk waren 4 auto's betrokken. Naast Pokrivac viel er nog een ander dodelijk slachtoffer. Twee teamgenoten verkeren ook nog in levensgevaar.