Kan het nog mooier? In spannende stadsderby tegen aartsrivaal Milan kroont Inter zich tot Italiaans kampioen

Héél veel vreugde en ook een beetje verdriet in Milaan. Na een zenuwslopende derby tegen aartsrivaal AC Milan heeft Inter zich naar het Italiaanse kampioenschap geknokt. Blauw-zwart was dit seizoen heer en meester in de Serie A en is op vijf speeldagen al zeker van zijn hoofdprijs. Al moest het nog een explosieve slotfase met drie rode kaarten overleven in San Siro.

Hoogspanning in Milaan.

In San Siro speelden AC Milan en Inter vanavond een stadsderby met hoge inzet: wanneer blauw-zwart de drie punten pakte, was het kampioen.



Ik moet u niet vertellen dat Milan zich die schande wou besparen. Maar hoewel het eergevoel opspeelde bij de ploeg van Pioli, bewees Inter al snel dat het dit seizoen gewoon een klasse apart is in de Italiaanse competitie.



Na een zenuwachtige en felle beginfase die bol stond van de bikkelharde duels, had Inter een hoekschop nodig om de ban te breken. Acerbi werd na een deviatie moederziel alleen gelaten in de kleine baklijn en knikte de 0-1 al na 18 minuten op het bord.



De ene helft van Milaan ontplofte, de andere was muisstil.



Een symbolische zwart-wittegenstelling die zich net na de rust nog eens zou voltrekken in San Siro. Niet toevallig was het topscorer Marcus Thuram die zich solo een weg naar de bevrijdende 0-2 baande.