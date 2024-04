Arsenal betaalt nog bibbergeld tegen Tottenham, maar stelt de buit veilig

15' - Own goal - Pierre-Emile Højbjerg (0 - 1)

In de Premier League heeft Arsenal de druk weer bij Manchester City gelegd. De koploper scoorde 3 keer voor de pauze tegen Tottenham, maar kwam na de rust nog in de problemen na een blunder van doelman Raya en een penalty. Tottenham kon de derbycomeback niet vervolledigen, Arsenal zet City (voorlopig) op 4 punten.

0-3 bij de rust. Een eitje, denk je dan, maar Arsenal bracht zichzelf nog vervelend in de problemen tegen Tottenham Hotspur.

Nochtans leek er dus geen vuiltje aan de lucht. De thuisploeg had de leider op weg gezet met een owngoal op een corner na een kwartier en in de staart van de eerste helft sloegen de specialisten via Kai Havertz nog maar eens toe op een hoekschop.

Tussendoor had Bukayo Saka er al 0-2 van gemaakt nadat de gelijkmaker van Van de Ven was afgekeurd voor buitenspel.

De toeschouwers die halfweg het stadion al hadden verlaten, kregen ongelijk. Deze keer deelde Arsenal een levenslijn uit.

Doelman Raya blunderde en vanaf de stip bracht Heung-Min Son de spanningsmeter nog wat meer in het rood.

Arsenal speelde met vuur, maar de 3-3 viel niet meer. Zo voert Arsenal de stand aan met 4 punten meer dan City, dat later vandaag nog speelt.