Nicky Hayen weigert al aan titel voor Club Brugge te denken: "Favoriet? Tot we twee keer verliezen ..."

Veel rooskleuriger kunnen de Champions' Play-offs niet worden voor blauw-zwart. Club Brugge pakte met een nieuwe zege tegen Genk zowaar 16 op 18 en lijkt helemaal klaar voor een eindsprint in de titelrace. "Je merkt dat de groep hongerig is", zegt de trotse coach Nicky Hayen, die Club (nog) niet als titelfavoriet ziet.

KRC Genk definitief uit de titelrace gekegeld en zelf plots titelfavoriet nummer 1?

"Ik ga me niet laten verleiden tot die uitspraken", klinkt het erg realistisch bij Nicky Hayen. "Dit team is enorm gefocust. We vieren niet uitbundig, want er is nog zo veel te winnen. Ons doel is de derde plaats en dat Europese ticket. Daar wil deze ploeg voor vechten tot de laatste snik."

Voor de trainer is Club Brugge niet de favoriet bij uitstek na 16 op 18. Al denken fans en media er misschien anders over. "Tot we twee keer verliezen", lacht de T1 op de persconferentie.

"Neen, ons doel blijft die derde plek in handen houden."