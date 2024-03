Karl en José spoelen nummertje van Tadej Pogacar door en merken op: "Lotto-Dstny onderging metamorfose"

De juiste superlatieven vinden om de huidige generatie renners te beschrijven, is niet langer vanzelfsprekend. Karl en José doen toch hun stinkende best om de solo van Tadej Pogacar alle eer aan te doen. Onze commentatoren nemen ook nog de tijd om twee beresterke Belgen uit te lichten. "Hier kan je niet op een goedkope manier op het podium staan", klinkt het.

Karl: "De finale van de achttiende Strade Bianche heeft ons weer iets geleerd: ze wachten helemaal niet meer. Er gaat een dag komen, José, dat de startvlag naar beneden gaat en Tadej Pogacar wegrijdt tot de finish."



José: "Het is ongezien. En alsmaar: straf, straffer, strafst. Ik weet niet waar het gaat eindigen. Ja, het is mooi om naar te kijken. Het is supersterk."

Karl: "Het is fenomenaal. Aan de andere kant, je moet een heel lang seizoen volmaken. Ga je dat op de duur als ploegleider ook niet afraden? Zo'n solo kost sowieso massa's energie. En er komt nog heel veel aan: Milaan-Sanremo, Giro, Tour, ... Moet het belangrijke primeren of hou je hem niet tegen?"



José: "Het was helemaal niet nodig om zo vroeg te gaan, hij kon perfect langer wachten. Misschien zelfs tot in de straten van Siena. Maar dan gaat hij toch gewoon weg op 81 kilometer van het einde ... Dan vraag ik me af of dat effect zal hebben op een WK op zijn maat, olympische wegrit of Tour. Blijkbaar doet het er niet toe."