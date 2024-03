Enkel Ballerini en een Belg deden nóg beter: hoe straf is de Strade-solo van Tadej Pogacar nu écht?

Ongelooflijk, onwaarschijnlijk, maar ook ongezien? Tadej Pogacar is in de Strade Bianche aan een enorme krachttoer bezig. De Sloveen plaatste een aanval op 80 kilometer van de finish en bolde lachend en dollend binnen met een voorsprong van twee minuten en 44 seconden. Wie deed ooit al beter in een klassieker? Wij gingen op zoek.

"Dat kan toch niet? Het is verdorie nog 80 kilometer naar de finish."



Zelfs onze ervaren commentator José De Cauwer kon zijn ogen niet geloven toen Tadej Pogacar aan zijn solo in de Strade Bianche begon.

In een mum van tijd knalde de Sloveen twee minuten weg van de rest, inmiddels heeft hij al meer dan drie minuten voorsprong.



Ongezien? Wel, een duik in de geschiedenisboeken leert ons dat Pogacar effectief op weg is naar een historische onemanshow op WorldTour-niveau.

Volgens onze dataleverancier Gracenote slaagden er dez laatste 25 jaar maar twee renners in om nog een grotere voorsprong bij elkaar te fietsen in een klassieker.

Franco Ballerini werd in 1998 de winnaar van Parijs-Roubaix met een marge van 4'16 (op Andrea Tafi). Johan Museeuw zegevierde in 2002 in Parijs-Roubaix met een verschil van 3'04 (op Steffen Wesemann).

Hieronder de volledige top 10, mét drie Belgen.