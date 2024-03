Merckxiaans! Tadej Pogacar rondt solo van 80 kilometer af in Strade Bianche, Maxim Van Gils knap derde

za 2 maart 2024 16:37

Straf, straffer, Tadej Pogacar. De Sloveen heeft op imposante wijze opnieuw de Strade Bianche aan zijn erelijst toegevoegd. Niemand was opgewassen tegen zijn solo van 80 kilometer. In de achtergrond kleurden Belgen Lennert Van Eetvelt en Maxim Van Gils de koers. Die laatste kraakte in de slotmeters en werd knap derde na Skujins.



De 18e Strade Bianche in een notendop:

Winnaar van de dag: Als enige van heel het peloton opende Tadej Pogacar zijn seizoen in de Strade Bianche. De Sloveen rijdt zijn eigen koers en die was buitenaards. Op 80 km liet Pogacar alles en iedereen achter en niemand zou hem nog terug zien. Een langgerekte zegetocht richting Siena. Belg van de dag: Maxim Van Gils stak zijn ambities bij de start niet onder stoelen of banken en dat maakte onze 24-jarige landgenoot meer dan waar. Op de Monte Sante Marie kon hij Pogacar als enige nog ietwat benaderen, 2 uur later finishte hij als 3e. Bijzonder knap van Van Gils. Opvallend: De draad weer oppikken, heet dat dan. In zijn eerste koers sinds 7 oktober, toen hij de Ronde van Lombardije won, mocht Pogacar opnieuw vieren bij zijn comeback. Statistiek: Een voorsprong van uiteindelijk 2'44" op nummer 2 Toms Skujins, goed voor de op 2 na grootste bonus in een klassieker sinds 1998. Enkel Ballerini en Museeuw deden beter in Parijs-Roubaix.

Pogacar dynamiteert en beslist op 80 km van Siena

"Tadej is super, supergoed. Ik zal vandaag volledig in dienst rijden." Tim Wellens was duidelijk voor de start en zijn woorden zouden profetisch blijken. Al is "super, supergoed" misschien nog te zacht uitgedrukt. Door de toegevoegde uitsmijter van 30 km verschoof de sleutelstrook Monte Sante Marie van 50 naar 80 km van het einde. Maar dat veranderde helemaal niets aan het belang van dat grindpad. Bij UAE Team Emirates hadden ze uitgedokterd dat een solo vanaf daar mogelijk was en dus effenden Del Toro en Wellens het pad voor hun kopman. Niemand had een antwoord in huis op de aangekondigde versnelling. En zo was Tadej Pogacar vertrokken voor een solo van 2 uur richting Siena. Zonder pech of een serieuze inzinking zou niemand de Sloveen nog terugzien, dat was al snel duidelijk. In zijn eerste koers van het seizoen reed Pogacar al meteen een flink aantal procentjes te snel voor de concurrentie.

Van Gils (3e) imponeert achter ongenaakbare Pogacar

In het zog van Pogacar was Maxim Van Gils de enige die nog ietwat in de buurt kon blijven, volgend op een goede minuut tegen het einde van de Monte Sante Marie. Wijselijk besloot hij om de ruime achtervolgende groep terug te laten keren en zijn pijlen nog even op te sparen. Op 40 kilometer van het einde, op de pittige witte wegen van Le Tolfe, loste Van Gils zijn volgende schot. Het genadeschot voor alles en iedereen achter de ongenaakbare Pogacar, op Toms Skujinš na.

De verrassing van het openingsweekend had zijn goede benen ook meegenomen naar Toscane en kon nog naar Van Gils knallen. Zij mochten het samen uitvechten voor plek 2 op de Via Santa Catarina naar het Piazza del Campo.

Daar toonde de Let zich nét sterker dan de Belg. Plek 3 in een Strade Bianche waar hij zich allerminst verstopt heeft, Van Gils kan wel terugblikken op een prima koers. Al was dat eigenlijk allemaal in de schaduw van Tadej Pogacar, die zijn fenomenale solo stijlvol afrondde met de fiets in de lucht in Siena. Zijn 2e zege in de koers over de Italiaanse grindwegen, en wat voor eentje!

Uitslag Strade Bianche naam resultaat ploeg 1 Tadej Pogacar 5:19:45 UAE Team Emirates UAD 2 Toms Skujinš +2:44 Lidl - Trek LTK 3 Maxim Van Gils +2:47 Lotto - Dstny LTD 4 Tom Pidcock +3:50 INEOS Grenadiers IGD 5 Matej Mohoric +4:26 Bahrain Victorious TBV 6 Benoît Cosnefroy +4:39 Decathlon - AG2R - La Mondiale Team DAT 7 Davide Formolo +4:41 Movistar Team MOV 8 Lenny Martinez +4:48 Groupama - FDJ GFC 9 Filippo Zana +4:49 Team Jayco - AlUla JAY 10 Christophe Laporte +5:17 Team Visma - Lease a Bike TVL