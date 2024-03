Tadej Pogacar over beslissende flits: "Op moment dat ik niets meer zag door modder, besloot ik aan te gaan"

Wat moet je zeggen na zo'n indrukwekkende prestatie? Tadej Pogacar heeft geprobeerd zijn gevoelens te verwoorden na zijn triomf in de Strade Bianche. Dat deed de Sloveen op zijn gekende, bescheiden manier. "Ik voelde me goed en het team deed alles perfect", zegt hij. "Maar dat maakte de wedstrijd niet minder zwaar."

En wanneer iedereen in het rood ging, besloot het fenomeen van UAE Team Emirates zich te wagen aan een geweldige solo.

Voor dat laatste moet Pogacar zijn team bedanken. "Zij deden alles perfect. Mijn ploeg heeft zijn uiterste best gedaan om de wedstrijd zo zwaar mogelijk te maken."

"Op weg naar de Monte Sante Marie kregen ook nog eens een hagelbui op ons dak", lacht de Sloveen achteraf. "Dat in combinatie met een erg snel begin van de race, zorgde ervoor dat een kleine groep weinig overschot had."

Zelfs in de regen kon ik mezelf blijven pushen.

80 kilometer. Die afstand moest Pogacar moederziel alleen overbruggen.

"Dat is ver", geeft hij toe met de lach. "Maar ik voelde me goed. Zelfs in de regen kon ik mezelf blijven pushen. Al maakte het de race niet minder zwaar."

Als binnenkomer van het seizoen kan dit tellen. Pogacar is dan ook tevreden met de goede vorm.

"De eerste wedstrijd van het seizoen is mentaal altijd moeilijk. Je weet nooit of de vorm goed is. Mijn winter verliep erg goed, dus ik kon met vertrouwen rijden."

Dat belooft voor het vervolg van dit seizoen.