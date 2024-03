Dirk De Wolf juicht inhaaljacht van Jan Bakelants toe: "Zolang Ruben de minicompetitie maar niet wint"

do 7 maart 2024 13:50

Na de Strade Bianche hebben de leden van Wielerclub Wattage de balans opgemaakt in de Sporza Wielermanager. Jan Bakelants is met zijn team dichter bij Ruben Van Gucht geslopen, tot groot jolijt van Dirk De Wolf. "Over 3 à 4 weken is het gedaan met Ruben."

Vorige week waren ze bij Wielerclub Wattage vol ongeloof dat Ruben Van Gucht autoritair op kop stond in de minicompetitie. Maar na de Strade Bianche blijft er van die riante voorsprong niet zo heel veel meer over. "Met dank aan Pogacar," zegt Jan Bakelants, die zijn achterstand van 227 punten ziet slinken tot 74 punten.

"Ik had ook enkele ploegmakkers van Pogacar geselecteerd en die pakken door de zege van hun kopman ook redelijk wat punten (een ploegmakker van de winnaar krijgt 10 punten, red)." Ook Maxim Van Gils leverde Bakelants een mandje vol punten op in de Strade Bianche.



"Een minder evidente keuze, maar zijn 3e plek in de Strade verbaasde me niet. Van Gils heeft vorig jaar in de klimklassiekers al getoond hoe sterk hij is. Er staat hem een gouden toekomst te wachten."

Zelfs Jan (Bakelants) heeft Ruben geholpen bij het samenstellen van zijn team in de Sporza Wielermanager. Dirk De Wolf

Dirk De Wolf blijft de rode lantaarn in de minicompetitie. Maar hij troost zich met het feit dat Ruben minder triomfantelijk op kop staat. "Het kan geen kwaad dat Ruben nu nog op kop staat. Maar over 3 à 4 weken is het gedaan met Ruben." De Wolf insinueert ook dat Ruben hulplijnen inriep bij het samenstellen van zijn team. "Ruben kreeg zelfs hulp van Jan." Het is duidelijk: de rivaliteit binnen de minicompetitie staat op scherp.

Transfer in Sporza Wielermanager bij vrouwen?

Geen giftige uithalen in het gesprek over de Wielermanager bij de vrouwen, want daar trekken de 5 Wielerclub Wattage-leden aan hetzelfde zeel.



Met hun gemeenschappelijke team stegen ze naar de 438e plek in het algemeen klassement. "In de Strade Bianche hadden we de nummers 1, 2, 3, 4 en 9", licht Ruben de opmars toe. Ruben overweegt ook om Marthe Goossens (AG Insurance-Soudal) in het team te transfereren. "Haar familie heeft het huis van mijn grootouders gekocht", haalt Boonen als extra argument aan. "Marthe is beginnen te koersen toen ze in dat huis is komen wonen, dus ze is opgegroeid in Boonen-grond. Ik zou de transfer riskeren." De Wielermanager-strateeg in Jan Bakelants houdt de boot nog wat af. "Het is misschien nog een weekje te vroeg voor die transfer."

