Wielerclub Wattage-leden vol ongeloof dat Ruben op kop staat in minicompetitie: "En het is nog een redelijk gat ook"

wo 28 februari 2024 17:18

Ook in Wielerclub Wattage is de strijd in de Sporza Wielermanager helemaal losgebarsten. Ruben Van Gucht prijkt helemaal bovenaan. Tot ongeloof van de andere leden. "Ik dien een klacht in", roept Tom Boonen.

Na 3 klassiekers steekt Ruben Van Gucht er met kop en schouders bovenuit in de minicompetitie van Wielerclub Wattage. Zijn opvallendste goudhaantjes zijn Jan Tratnik (1e in de Omloop), Antonio Morgado (2e in Le Samyn) en Oier Lazkano (3e in Kuurne). Goed voor een totaal van 601 punten. "Hoe kan Ruben al zoveel punten hebben", vragen de andere Wielerclub Wattage-leden zich af. "Dat kan toch niet, ik dien een klacht in", lacht Boonen, die 2e staat met 450 punten. "Het is nog een redelijk gat ook. Maar het moet nog allemaal beginnen. Mijn coureurs moeten nog komen", klinkt het zelfverzekerd. "Maar als die 3 achtervolgers in Kuurne-Brussel-Kuurne niet teruggepakt werden, dan stond ik ver boven jou, Ruben."

De doordachte misstap van Bakelants

Jan Bakelants staat met zijn team "Schat, j'ai peté" 4e in de minicompetitie van de Wattage-leden. Maar dat had ook anders kunnen zijn. "Ik heb net voor de Omloop Tratnik uit mijn team gehaald." "Waarom? Ik begon plots weer te geloven in Soudal-Quick Step en heb Asgreen in mijn team gezet."



Een misstap? Zo durft Bakelants die lastminutewijziging nog niet te noemen.



"Het kan nog goedkomen. Ik denk dat Tratnik nu op zijn top zit. Met mijn ploeg ga ik voor de monumenten."

Ik ga Mohoric in mijn team transfereren. Hij zal er staan in de Strade. Ruben Van Gucht

Om zijn voorsprong te behouden, zal minicompetitieleider Ruben al zijn eerste 2 transfers doorvoeren.



"Ik ga Mohoric in mijn team zetten, want die reed heel sterk in Kuurne. Hij zal een belangrijke rol spelen in de Strade."



"Heb jij daar genoeg geld voor over?", vraagt Bakelants zich terecht af. "Ik ga gewoon Van Baarle en Lampaert uit mijn team gooien", doet Ruben zijn transferstrategie uit de doeken.



"Dan heb ik genoeg budget om Mohoric en Biermans in mijn team te transfereren."

De ploeg van Ruben Van Gucht

De ploeg van Jan Bakelants

De ploeg van Tom Boonen

De ploeg van Dirk De Wolf

De ploeg van Mark Uytterhoeven

De vrouwenploeg van Wielerclub Wattage

Beluister Wielerclub Wattage als podcast

Of bekijk Wielerclub Wattage op VRT MAX

UAE-winst van Van Eetvelt is straffer dan Kuurne winnen Na het openingsweekend staan Ruben Van Gucht en zijn gasten, Tom Boonen, Mark Uytterhoeven, Dirk De Wolf en Jan Bakelants, weer rond de tafel. Ze zorgen voor nieuwe inzichten (UAE is straffer dan Kuurne, Alaphilippe valt door zenuwen en het is goed dat Van Aert Skujins niet kon volgen) en straffe verhalen (Jan zet een tattoo, Mark organiseert een bitch fight en Tom legt de koers stil). woensdag 14/02 67 min kijk op VRT Max