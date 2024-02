Tom Boonen kiest voor neefje en 4 wolven in Sporza Wielermanager: "Ik denk dat ik een heel goede ploeg heb"

Net als zijn collega-leden van Wielerclub Wattage heeft Tom Boonen een team samengesteld in de Sporza Wielermanager. "Ik verwacht veel van Soudal-Quick Step dit voorjaar", zegt Boonen, die 4 blauwhemden in zijn team geklikt heeft.

"Vorig jaar is er bij Soudal-Quick Step vrij veel misgegaan tijdens de voorbereiding op het voorjaar. Ik denk niet dat dat elke winter zo zal zijn." Boonen gelooft in een wederopstanding: "Ik verwacht veel van de hele Soudal-Quick Step-ploeg in de klassiekers."

Opvallend: Boonen heeft 4 renners van The Wolfpack in zijn team prijken: Alaphilippe, Asgreen, Lampaert en Lamperti.

Met zijn team WTC Traag maar gestaag is hij enkel tevreden met de eindwinst in de minicompetitie van Wielerclub Wattage . "Ik denk dat ik een heel goede ploeg heb", klinkt het vol zelfvertrouwen.

"Ik krijg er nu al stress van." Het competitiebeest in Tom Boonen verdwijnt nooit. Ook niet in de Sporza Wielermanager.

Net zoals zoveel Wielermanagers heeft Boonen ook een plekje voor Arnaud De Lie in zijn team.



"Ik verwacht veel van hem. Arnaud zal dit voorjaar hoge ogen gooien, al weet ik niet of dat dat al meteen in de Omloop zal zijn."

Witte merel in de ploeg van Boonen is Davide Bomboi (TDT-Unibet). En dat is geen toeval.

"Davide is mijn neef", lacht Boonen. "Ik vind dit spel een mooie kans om hem bij mij virtueel in de ploeg te hebben."