"Evenepoel haalt energie uit negativiteit": Wielerclub Wattage ziet dat resultaten niet lijden onder randzaken

"Evenepoel haalt energie uit negativiteit"

Van Vlaanderen gaat het naar Toscane, van Mechelen naar Mol. In Schouwburg Rex zorgen Ruben Van Gucht, Tom Boonen, Jan Bakelants, Mark Uytterhoeven en Dirk De Wolf weer voor nieuwe inzichten (Kopecky is klaar voor Luik, Lotto Dstny is beste Belgische ploeg voor klassieke renners en Evenepoel wordt niet slechter van negativiteit) en straffe verhalen (wapensmokkel in de service koers, snus voor Steegmans en de sterfgracht van Boonen).

vrijdag 23/02 63 min