Tim Declercq is ontgoocheld in reactie Evenepoel: "Ik zou nooit expres renners hinderen"

"Ik ben zo lang ploegmaat geweest van Remco en hij kent me ook een beetje als persoon. Dan kan ik echt niet lachen met zulke insinuaties."

"Ik begrijp dat Soudal-Quick Step ontgoocheld is. En het kan zijn dat ik hen ongewild gehinderd heb", geeft Declercq toe.

"Dat was echt smerig", zei Evenepoel. "Of hij het met opzet deed? Ik hoop van niet, maar het kan wel."

Soudal-Quick Step kreeg in het 2e deel van de tijdrit een draai om de oren. Door de weersomstandigheden, maar volgens Remco Evenepoel ook door een hinderende Tim Declercq (Lidl-Trek).

"In een afdaling van 70 km/u hoor je niets"

Maar wat is er dan precies gebeurd tijdens dat mogelijke hindermoment in de ploegentijdrit?

"Ik was gelost en op een bepaald moment kwam onze ploegauto naast me rijden met de boodschap dat de mannen van Soudal-Quick Step 500 meter achter me reden."

"Ik reed door het bochtenrijke deel van het parcours. Er passeerden voortdurend auto's en motoren", vertelt Declercq.

"Maar toen ik omkeek, zag ik geen renners van Soudal-Quick Step komen."

"Plots hoorde ik renners roepen en ging ik meteen aan de kant. Blijkbaar waren ze al een tijdje aan het roepen, maar in een afdaling aan 70 km/u hoor je niets."