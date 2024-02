Remco Evenepoel kent zijn helpers bij zijn debuut in Parijs-Nice: "Zo hoog mogelijk eindigen"

Belgisch kampioen Remco Evenepoel krijgt landgenoten Yves Lampaert, Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke in steun, de Italianen Mattia Cattaneo en Gianni Moscon en de Deen Casper Pedersen.





Zij begeleiden Evenepoel op zijn ontdekkingstocht over de Franse wegen. De wereldkampioen tijdrijden kwam trouwens nog maar 2 keer in actie in Frankrijk: 2 keer in de tijdrit Chrono des Nations, in 2021 en 2023.



Ploegleider Klaas Lodewyck schetst het belang van de Koers naar de Zon, die Evenepoel en co. al een beeld moet geven van wat hem en hen te wachten staat bij zijn grote debuut in de Tour komende zomer. "Het doel is om zo hoog mogelijk te eindigen in het algemeen klassement."



"De eerste twee dagen worden veeleisend: ze zijn heel technisch, met veel straatmeubilair. Het zal zaak zijn om daar zonder problemen door te komen."