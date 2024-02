Jouw gids voor Parijs-Nice met Evenepoel en Roglic: parcours, deelnemers, livestream

do 29 februari 2024 09:32

Remco Evenepoel debuteert zondag in Parijs-Nice. Wat heeft deze mini-Tour de France dit jaar allemaal in petto? Wie komt de Belgische kampioen de komende week tegen en wanneer moet ik mijn wekker zetten voor de tv-uitzendingen? We beantwoorden de vragen in deze gids.

Zo was het vorig jaar:

Vorig jaar moest Parijs-Nice een generale repetitie worden voor de Tour de France, waar Tadej Pogacar in de zomer van 2022 (voor het eerst) op Jonas Vingegaard was gebotst. De Sloveen was tuk op eerherstel en veegde zowat alles en iedereen op een hoopje. De geelhemden van Jumbo-Visma waren nochtans degelijk aan de 8-daagse rittenkoers begonnen met winst in de atypische ploegentijdrit, maar Pogacar had daar al minder averij dan verwacht opgelopen. Bij de daaropvolgende klassementstesten bevestigde Pogacar de positieve signalen. Hij won liefst 3 etappes en zegevierde in het klassement met ruim verschil op Vingegaard. David Gaudu was de verrassende 3e hond in het spel en eindigde op de 2e plaats. Slokop Pogacar zelf zou Nice uiteindelijk verlaten met geel, groen, wit en 3 ritzeges.

Parijs - Nice klassement naam resultaat ploeg 1 Tadej Pogacar 24:01:38 UAE Team Emirates UAD 2 David Gaudu +53 Groupama - FDJ GFC 3 Jonas Vingegaard +1:39 Jumbo - Visma TJV 4 Simon Yates +2:14 Team Jayco - AlUla JAY 5 Gino Mäder +2:56 Bahrain Victorious TBV 6 Neilson Powless +3:17 EF Education - EasyPost EFE 7 Romain Bardet +3:19 Team DSM DSM 8 Matteo Jorgenson +3:19 Movistar Team MOV 9 Pavel Sivakov +4:05 INEOS Grenadiers IGD 10 Jack Haig +4:56 Bahrain Victorious TBV meer tonen

Het parcours:

Organisator ASO blijft voor zijn voorbereidingskoers vrij traditioneel. Zondag wordt Parijs-Nice op gang geschoten met een heuvelachtige openingsrit van en naar Les Mureaux. Terwijl het glooiende landschap en een helling op 12 kilometer van de finish de sprinters tijdens de eerste rit zal uitdagen, moeten de snelle mannen op dag 2 wél aan hun trekken komen. Al blijft de wind een onvoorspelbare factor. Dinsdag wordt net als vorig jaar de experimentele ploegentijdrit opgevoerd. Op voorhand was er toen heel wat scepsis, maar de introductie in de jongste editie viel al bij al in de smaak. In het traditionele reglement stopt de tijd van een ploeg bij de passage van de 4e renner over de finishlijn, maar in deze koers telt de chrono per individu na de 27 kilometer in Auxerre. De tijd zal stoppen als de eerste coureur van een team over de witte lijn bolt. Die chrono legt de dagwinst vast, maar voor het algemene klassement gelden alle individuele tijden. Wie gelost wordt, krijgt die tijd dus ook helemaal aangesmeerd. En ook de tijdslimiet blijft van kracht.

Het klassement zal al in een eerste plooi liggen, maar vanaf woensdag kunnen de klimliefhebbers hun hartje ophalen. Mont Brouilly is een verraderlijke slotheuvel van 3 kilometer aan 7,7 procent na een Ardennen-dagje van 3.300 hoogtemeters. We zijn halfweg en dag 5 zal vermoedelijk uitdraaien op een kat-en-muisspel tussen aanvallers en (sterke) sprinters, etappe 6 op vrijdag is weer een dagje op en af met een duidelijk avonturiergehalte. Het slotweekend openen we met de koninginnenrit richting Auron, goed voor 3.750 hoogtemeters met 2 cols van 1e categorie, aankomst bergop incluis. De komende Tour de France eindigt in Nice en deelnemers aan de Ronde van Frankrijk kunnen in deze etappe al proeven van verschillende ingrediënten die ook over enkele maanden zullen worden voorgeschoteld. Wie het klassement toch nog op zijn kop wil zetten, krijgt tijdens de vaste afspraak richting de Promenade des Anglais in Nice een allerlaatste kans. Onder meer de Col d'Èze en de Cols des Quatre Chemins zijn de scherprechters in de expeditie van slechts 109 kilometer.

Deelnemerslijst:

Geen Pogacar, geen Vingegaard. En toch zal ASO niet mopperen. De komst van Remco Evenepoel en Primoz Roglic maakt alles goed. Evenepoel volgt er Franse les richting zijn hoofddoelen van komende zomer, Roglic presenteert zich voor het eerst in de kleuren van Bora-Hansgrohe. Beide kopstukken zullen elkaar kunnen aftasten en zullen ook de sterkte van hun teams kunnen ontleden. De (meeste) ploegmaats op deze startlijst staan ook op de longlist voor de Tour.

Roglic en Evenepoel komen elkaar na de Vuelta weer tegen.

UAE gooit Joao Almeida in de wei.

Live bij Sporza: