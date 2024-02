Remco Evenepoel wint voor het eerst tijdrit in regenboogtrui, Wout van Aert stelt wat teleur

Verder kijken we ook uit naar de prestatie van Tom Pidcock, die in 2023 zijn leiderstrui nog verloor in de afsluitende tijdrit van deze ronde. De Britse alleskunner heeft zich deze winter extra toegelegd op het onderdeel met het oog op een goed Tourklassement.



Jan Tratnik, Tao Geoghegan Hart en Thymen Arensman zijn op papier bij de betere tijdrijders in de top 10 en zouden dus een zaakje kunnen doen vandaag.



Sepp Kuss, en zeker Sergio Higuita en Mikel Landa, zullen meer dan waarschijnlijk (veel) inleveren op de grote motoren in het klassement à la Evenepoel en Van Aert. Al is nog niets definitief met de aankomst bergop op de slotdag morgen.