Remco Evenepoel blinkt na dubbelslag in Algarve: "Doet deugd om tussen al deze toppers te winnen"

Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) heeft voor het eerst als wereldkampioen mogen vieren in een tijdrit na zijn knalprestatie in de Ronde van de Algarve. Met als extra beloning een riante voorsprong in het klassement, al is hij wel op zijn hoede voor de slotrit morgen: "Het zal sowieso oorlog zijn van in het begin".