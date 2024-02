Remco Evenepoel: "Enige fout die ik gemaakt heb, is dat ik te vroeg aanzette"

Op "zijn" Alto da Foia wilde Remco Evenepoel nog eens zijn vlag planten, maar Daniel Martinez heeft daar een stokje voor gestoken. "Ik had gehoopt op meer hulp, maar mijn jongens hebben getoond hoe sterk ze zijn. Er was er echter eentje sneller: geen schande", reageerde de Belgische kampioen.

Een tweede plaats voor Remco Evenepoel bij de eerste aankomst bergop. "Of ik daar mee kan leven? Ja, waarom niet?", vertelde hij tijdens zijn cooling down na de tweede rit.

"Ik ben content, ja", vertelde Evenepoel na hard en eenzaam gesleur van zijn team Soudal - Quick Step op de slotklim. "Dat is een beetje de tol van de favoriet."

"Ik had gehoopt en gedacht dat er meer hulp zou komen door die tegenwind en de ruime kopgroep. Maar mijn jongens hebben getoond hoe sterk ze zijn."

"Er stond best een stevige wind op de slotklim. De enige fout die gemaakt werd, is dat ik iets te vroeg aanzette. Ik dacht dat er iets meer meewind zou zijn in de laatste 300 meter."

"Maar het is geen ramp. Ik verlies slechts een paar bonificatieseconden. Er was er eentje sneller: geen schande."