Remco Evenepoel botst op Daniel Martinez in pittige sprint, Wout van Aert past in slotkilometer

Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) is er net niet in geslaagd om de eerste aankomst bergop in de Ronde van de Algarve te winnen. De Belgische kampioen werd in een prestigesprint geklopt door Daniel Martinez (Bora-Hansgrohe), de eindwinnaar van vorig jaar. Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) kraakte onder de vod.