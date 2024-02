Wout van Aert: "Ik geloofde er nog wel in, maar het slot was iets te lastig"

Een 16e plaats op 26 seconden van ritwinnaar Daniel Martinez: met welk gevoel bolde Wout van Aert over de finish op de Alto da Foia in de Ronde van de Algarve? "Ik kon goed overleven en op de slotklim voelde ik me lang goed. Op 2 kilometer van de finish geloofde ik er nog in, maar toen de versnelling kwam, had ik die zelf niet meer."

"Het was iets te lastig", vertelde Wout van Aert aan de Belgische pers aan de ploegbus. "In de laatste kilometer was er iets meer zijwind dan rugwind."

"Ik zakte er toen een beetje door", vertelde Van Aert over het moment waarop hij moest passen. "Geen schande, want het was een zware rit en een zware slotklim. Ik ben blij met hoe het gegaan is."

De aanloop naar de slotklim was al pittig. "Ik had dat wel gedacht. Die klimmetjes waren steiler dan de slotklim en ik had de tactiek van Soudal-Quick Step verwacht om de koers hard te maken. Dat was ook zo."

Remco Evenepoel vond het jammer dat zijn ploeg geen steun kreeg. Van Aert zuchtte eventjes.

"Dat is niet meer dan normaal. Hij is de grote favoriet. Wij hoeven ons niet aangesproken te voelen."

"De rest van het peloton zag het ook zo. Als je zoals Remco zulke prestaties levert, dan krijg je dat. In het voorjaar komen ze ons ook niet altijd helpen."