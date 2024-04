EK judo live: terugkeer van Willems, kan Duyck verrassen?

Jarne Duyck hoeft in de eerste ronde niet in actie te komen. Hij lootte geen tegenstander en komt dus meteen in de tweede ronde in actie. Daar wacht de 28-jarige Anri Egutidze hem op. De Portugees hoeft net als Duyck geen eerste kamp te vechten en zal dus ook fris aan het gevecht kunnen beginnen. Egutidze (IJF-54) behaalde in 2021 brons op het WK bij de seniors, maar dat is ook meteen zijn laatste noemenswaardige resultaat bij de seniors. Dat biedt perspectieven voor onze landgenoot.